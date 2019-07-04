Erbaş’ın kızının nikâh şahidi oldu

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikâh törenine katıldı. Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nin ardından, eşi Emine Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kızı Şeydanur ile Mehmet Sefa Küçük'ün nikâh töreninin yapıldığı otele geldi. Çiftin nikâhı Çankaya Müftüsü Ali Gülden tarafından kıyıldı. Nikâh şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikâhın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını geline verdi.