Etiyopya’da FETÖ okulları devralındı

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TÜRKIYE Maarif Vakfı (TMV), Etiyopya'nın doğusundaki tarihi Harar şehrinde FETÖ'ye ait okulları devraldı. TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli, TMV Etiyopya Direktörü Levent Şahin ve TMV Afrika Bölge Koordinatörlüğü Uzman Yardımcısı Bilal Yıldırım'dan oluşan heyet, örgütün "Rainbow Derneği" adıyla kurduğu ve içerisinde anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde eğitimin verildiği kampüsü teslim aldı. Yaklaşık 8 dönümlük bir arazi üzerine kurulu kampüste anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin verildiği binaların yanı sıra henüz faaliyete geçmemiş bir de hastane binası bulunuyor. FETÖ'nün Harar'daki okulların dışında biri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyete geçen toplam 6 okulu daha bulunuyor. AA