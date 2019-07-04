FETÖ’den 63 kişi gözaltına alındı

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'DE aralarında ByLock kullananların da olduğu 16 kişi gözaltına alındı. 6 kişi aranıyor. Kocaeli'nde örgütün ev süsü vererek açtığı 6 kaçak dershaneye düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesindeki yapılanmaya yönelik soruşturmada da 7 kişi gözaltına alındı. Yalova'da TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 2'si subay, 11'i astsubay 13 asker gözaltına alındı. 14 asker de aranıyor. Konya'da mahrem askeri yapılanmaya yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'da ise TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, 2'si muvazzaf 3 astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş, bir askeri öğrenci ve bir öğretmen gözaltına alındı. Samsun'da FETÖ'nün Havza ilçe sorumlusu Mehmet Ö., Niğde'de bir astsubay gözaltına alındı.