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'nün 'teki "mahrem imamı" ile eşine hapis cezası

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) ilişkin davada, "mahrem imam" olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 7 yıl 6 ay, eşi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 16:24
FETÖ'nün Gaziantep'teki mahrem imamı ile eşine hapis cezası

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski öğretmen Hülya ve eşi Soner Pekmez ile avukatları katıldı.

Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını savundu.

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Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanıkların ByLock kullandığını, ayrıca sanıklardan Soner Pekmez'in örgütün emniyet yapılanmasında "mahrem imam" olduğunu ve "Murat" kod adını kullandığını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Hülya Pekmez'e 6 yıl 3 ay, eşi Soner Pekmez'e 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

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FETÖ'nün Gaziantep'teki "mahrem imamı" ile eşine hapis cezası
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