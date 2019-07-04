Gri listedeki imam tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT ile ortaklaşa yürüttüğü soruşturmada, örgütün 'alternatif dershaneler' kurduğu tespit edildi. 11 Haziran'da Adana merkezli Mersin ve Hatay'da şafak vakti belirlenen adreslere şok baskın düzenlendi. Operasyonda aranan 54 kişiden 49'u yakalandı. 17 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 9'u kadın 36 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında 'Aranan teröristler' listesinde 300 bin lira ödüllük gri listede yer alan Ağrı, Giresun ve Erzurum'un mülkiye yapılanmasından sorumlu bölge imamı Hayrettin Döğer'in (38) de olduğu ortaya çıktı. 2017'den buyana aranan Döğer'in Adana'ya gelerek hücre evinde saklandığı tespit edildi.