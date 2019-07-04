Hafıza 15 Temmuz: Unutma

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15 Temmuz darbe girişiminin unutturulmaması ve şehitlerin hatıralarını yaşatması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan ve inşaatı biten Hafıza 15 Temmuz Müzesi, alçak kalkışmanın yıldönümünde açılıyor. 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen yanında yer alan müze, yaklaşık bin 500 metrekarelik alana inşa edildi. Darbe gecesi gösterilen destansı direnişin tüm yönleriyle anlatılacağı müzede 251 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak. Müzenin girişinde taşın üzerine işlenmiş "Bu şehitlik makamı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleriyle, 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit edilen kahraman kardeşlerimizin aziz hatıralarına hürmeten inşa edilmiştir" yazısı dikkat çekiyor. Kapıdan ilk girişte bulunan alanda ise sağ duvarda 251 şehidin isimleri yer alıyor. Müzenin tavanından şehitleri temsilen beyaz güverciler sarkıtılmış. Ortada ise 15 Temmuz'a dair film ve belgesel gösterimlerinin yapılacağı platform bulunuyor. Hemen karşı duvarda ise "Unutma" yazısı var. Müzede, 15 Temmuz gecesi tankların altında ezilen bir otomobil de müzede sergilenecekler arasında bulunuyor. Ayrıca müzede hem şehitler makamını hem de müzeyi ziyaret edecekler için 180 metrekarelik bir mescit de yer alıyor.