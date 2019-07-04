Kadın üniversitesi bizde de kurulmalı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Erdoğan tören sonrası yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi:Türkiye bursları vasıtasıyla ülkemizde eğitim öğretim gören mezunların sayısı yaklaşık 150 bin civarındadır. Uluslararası öğrenci projesinin çeyrek asır önce temellerini atan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. Yaklaşık 147 bin başvurunun olması, atılan hayırlı adımın dalga dalga büyüyerek amacına ulaştığını gösteriyor. Suriye, Filistin, Afganistan, Yemen, Irak, Somali, Myammar gibi yerlerden gelmesi programının asli gayesine ulaşmasının işareti olarak görüyorum. Ülkemizde 182 ülkeden 150 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Hedefimiz 2023'te bu sayıyı 200 bine çıkarmaktır.Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından üniversite olmak suretiyle farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanı'na hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Türkiye de benzer bir adımı atmalı. Ülkemizde de kız liselerinden tutun erkek liselerine varıncaya kadar hepsi yok muydu? Vardı. Sonra bunları karıştırdılar.Sizleri ülkenize döndüğünüz zaman Türkiye'nin ülkenizdeki misyon şefleri olarak görüyoruz. Sizler artık bizim evlatlarımız, kardeşlerimizsiniz. Kardeşlik son nefese kadar devam edecek bir muhabbettir, bağdır, hukuktur.Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır. Vicdanın, ahlakın, merhametin, adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız. Algıların olguların yerine geçtiği, dijital savaşların cephe savaşlarından çok daha yıkımı getirdiği bir dönemdeyiz.Yeni dünya ile başa çıkabilecek yöntemler geliştirmeliyiz. Bunu sizlerin geleceği için de yapmak zorundayız. Son 17 yılda çok büyük mesafe aldık. Siyaset, ticaret, eğitim, sağlık, teknoloji, savunma alanlarında ülkemizi ileriye taşıdık. Bugün "Dünya beşten büyüktür" diyebilen bir Türkiye varsa katettiğimiz mesafenin özgüveni sayesinde.Vatanımızı korurken de, yurtdışında terörle mücadele ederken de dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın zulümlere tepkimizi koyarken asla intikam alma anlayışıyla hareket etmedik. Biz sadece adaletin peşindeyiz. İster DEAŞ'lı, ister PKK'lı olsun insan kendi insanına kurşun sıkan FETÖ'cü olsun isterse Neonazi terörü olsun eli kanlı katillerin bizi çekmek isteyen tuzağa asla düşmeyeceğiz. Bunların hepsi aynı bataklıkta beslenen parazitlerdir, aynı madalyonun diğer yüzleridir.