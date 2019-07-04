PKK’ya 100 milyon liralık zehir darbesi

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TERÖR örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında teröristlerin kullandığı 15 mağara imha edildi. Jandarma, aynı operasyonda tek seferde rekora imza atarak PKK'nın en önemli finans kaynaklarından biri olan 5.5 milyon kök hint keneviri ele geçirildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hâle getirilmesi amacıyla "Bayrak-128 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut" operasyonu yapıldı. Operasyona, Jandarma Özel Harekât, Jandarma Komando Timi ve güvenlik korucularından oluşan toplam 65 tim katılırken, 2 Skorsky ve 2 ATAK helikopteri ile İHA'lar da destek verdi. Komandolar tarafından yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesinde kullandığı, kaya bloklarının altında yer alan toplam 15 farklı ebatta doğal mağara tespit edildi. Mağaralarda ele geçirilen teröristlere ait çeşitli yaşam malzemeleri güvenlik güçlerince imha edilirken, mağaralar kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda ayrıca, arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü jelikan bidonlarda 63 kilo esrar, 72 ayrı noktada 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirtildi. Yapılan incelemede, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde 25 bin metre uzunluğunda su hortumu ve su motoru ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir miktarının son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktar olduğu ifade edildi.Öte yandan Hatay Jandarma Komutanlığı tarafından Amanos kırsalında yapılan planlı operasyonla 1 terörist silahı ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.