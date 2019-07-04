Seri numaraları silinmiş tabancaları satacaklardı! Kaçakçılara darbe

İstanbul Emniyeti Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığını önlemek için yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. İki gün önce Avcılar İlçesi'nde düzenlenen operasyonda şüpheliler Muhammed A. ile Yusuf C. isimli kişiler silah satışı yaparken yakalandı.

Seri numaraları silinmiş tabancaları satacaklardı!

ARAMADA İKİ TABANCA VE ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada satış için getirdiği, seri numarası silinmiş bir tane tabanca ve beş tane fişek ele geçirildi. Şüphelinin ikamet ettiği Esenyurt İlçesi'ndeki evi ve Küçükçekmece İlçesi'nde bulunan bir iş yeri polis ekiplerince arandı.

Yapılan aramalarda iki tane seri numarası silinmiş tabanca, 26 tane fişek, 21 tane şarjör, silah satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 100 lira para ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli Yusuf C. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Muhammed A. ise işlemleri ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.