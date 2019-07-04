‘Washington Post terör propagandası yapmaktadır’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington Post'ta terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın yazısının yayınlanmasına sert tepki gösterdi. Kalın yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Washington Post'un, bugünkü (dünkü) nüshasında terör örgütü mensubu bir kişinin yazısını yayımlaması, büyük bir skandaldır. ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde olan ve ABD yönetiminin başına ödül koyduğu bir teröriste sayfalarını açan Washington Post, açıkça terör propagandası yapmakta ve ABD yasalarını da çiğnemektedir. Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir. Bu durum, El-Kaide yahut DEAŞ terör örgütünün bir mensubuna gazete yazısı yazdırmaktan farksızdır. Bir terör örgütünün başını Kürtlerin temsilcisi gibi göstermek, her şeyden önce Kürtlere yapılmış bir hakarettir. Türkiye, terörün her türüne ve onun destekçilerine karşı kararlılıkla mücadele vermeye devam edecektir." ANKARA