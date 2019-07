15 Temmuz hainleri hayalleri de vurdu

15 Temmuz şehitlerin yakınları, kahraman vatan evlatlarının ülkeleri, aileleri ve meslekleriyle ilgili hayallerini SABAH'a anlattı. İşte en yakınlarının gözünden şehitlerin hayalleri:



BİLİM ADAMI OLMASINI İSTİYORDU

Genelkurmay Karargahında şehit edilen Kara Kuvvetleri Komutanının koruması 47 yaşındaki kahraman asker Bülent Aydın'ın en büyük hayali çocuklarının iyi bir eğitim alarak vatana hizmet etmesiydi. Kızının Hukuk Fakültesinde okumasını, oğlunun ise bilim adamı olmasını istiyordu. Eşinin çocuklarına çok düşkün olduğun söyleyen Şehit Bülent Aydın'ın eşi Şahnaz Aydın "Çocuklarına hep iyiyi ve güzeli öğretmeye çalıştı. Hayattan zevk almasını bilir, çok fazla kitap okur ve okumanın yaşı olmadığına inanırdı. Kamu Yönetimi Bölümünde de son sınıfa geçmiş, okuma aşkını çocuklarına da aşılamıştı. Şimdi oğlum ve kızım babasının en büyük hayalini gerçekleştirdi" dedi.



ENGELLİLERE YARDIM

15 Temmuz gecesi hainlerin Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenledikleri saldırıda şehit düşen genç komiser yardımcısının en büyük hayali engelli çocukların dileklerini gerçekleştirmekti. Aynı zamanda resme karşı özel bir yeteneği olan ve ikinci üniversitesini okuyan Yiğit, küçüklüğünden beri vatana hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyordu. Kızının çok farklı bir karaktere sahip olduğunu anlatan babası Yahya Kemal Yiğit, "İzinli olduğu günlerde bile evde durmaz, görme engelli çocukların yanına giderek onlarla dostluk kurardı. Onlarla beraber kitap okur ve resim yapardı. Derslerinde de başarılı olsunlar diye ders çalıştırırdı. İyilik meleğiydi benim kızım. Yardıma muhtaç durumda olana ilk o yardım elini uzatırdı" diye konuştu.







HUKUK FAKÜLTESİ'NİN SON SINIFINDAYDI

Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit edilen Ankara Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin'in en büyük hayali hâkim olmaktı. Mezun olmasına sadece tek dersi kalmasına rağmen 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıkla bütün sınavları geçti. Oğlunun darbeye karşı en ön saflarda yer alarak karşı çıktığını söyleyen babası Osman Ağaroğlu, "Adaletsizliğe tahammülü yoktu. O gece de milletin adaleti tanklara ve toplara karşı galip geldi. Mezun olduktan sonra iyi bir hukukçu olup adaletin bekçisi olacaktı" dedi.

Akıncı Üssü önünde şehit edilen Şehit Lokman Biçinci'nin babası Recep Biçinci: Hainler 15 Temmuz'da evlatlarımı benden aldılar. O gece oğlumu ve kızımı kaybettim. Durumumuz iyi olmadığından ve bodrum katında bir dairede oturduğumuz için oğlum hep, "Sizi buradan bir gün kurtaracağım. Siz en iyi şartlarda yaşamaya layık insanlarsınız" derdi. Şehit olmaya giderken bir an bile durmadı. Kızım da kardeşinin şehit düştüğü haberini aldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. 15 Temmuz'da Türkiye'ye yapılanları unutmayacağız. Hiçbir güç bizi vatanımıza ve milletimize duyduğumuz aşktan vazgeçiremez.



KARDEŞİNİ OKUTACAKTI

Ağabeyinin kendisini çok sevdiğini belirten Şehit Onur Kılıç'ın kardeşi Berat Kılıç: Bize çok düşkündü. Benim hep iyi bir eğitim almamı istedi. Babama güzel bir araba almak, ablamı ise üniversitede okutmak istiyordu.



VATANINI GEZECEKTİ

Şehit Mutlu Can Kılıç'ın babası Mutlu Kılıç: Oğlum ülkesinin her karış toprağını gezerek, keşfetmek isterdi. Yaşasaydı ehliyetini alıp arabasıyla bu hayalini gerçekleştirecekti.

FETÖ'cülerin şehit ettiği 17 yaşındaki genç kahraman Mutlu Can Kılıç'ın babası Bilal Kılıç, "Çok ahlaklı ve yufka yürekli bir gençti. Onu sevmeyen yoktu. Bana hep 'Baba bir araba alsam da ülkemin her karış toprağını şöyle bir gezsem' derdi. Dediğini belki yapamadı ama o cesaretli yüreğiyle hep kalbimde yaşayacak" dedi.

