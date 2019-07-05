25 soru hırsızına gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

2013'TE yapılan İdari Yargı Hakimliği aday sınavı soruşturması kapsamında Ankara'da 29 şüpheli hakkında terör örgütü üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçları kapsamında gözaltı kararı çıkartıldı. Ankara merkezli 17 ilde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'daki bir diğer soruşturmada 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı sorularının önceden ele geçirilerek FETÖ üyelerine dağıtılması ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, 30 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda 14 ilde dün sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 12 şüpheli yakalandı.