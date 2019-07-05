Son dakika af haberleri: Af yasası nasıl olacak ve Meclis'te ne zaman görüşülecek? Af yasası ceza indirimleri kimleri kapsayacak?

Af yasasına yönelik son dakika gelişmeleri, yüz binlerce mahkum ve aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Gündemin önemli konularından birisi olan ceza infaz yasa teklifi hakkında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve Adalet Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmaları olduğunu dile getirmişti. Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması sonrasında, 'Yeni af yasası nasıl olacak ve Meclis'te ne zaman görüşülecek?' sorusu arama motorları üzerinde en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

YENİ AF YASASI NASIL OLACAK VE KİMLERİ KAPSAYACAK? CEZA İNFAZ İNDİRİMİ YASA TEKLİFİ SON DURUM!

Yeni af yasası kapsamında infaz sürelerinin düşürülmesi beklenirken, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlarda da ceza arttırımı olacak. Haberimizin detaylarından, af yasası kapsamında son dakika gelişmelerine ulaşabilir, merak ettiğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.