Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleşen patlama ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TERÖRLE BAĞLANTISI OLABİLİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Araçta bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş." bilgisini verdi. "

YENİ PARTİ İDDİALARI: ÇOK DA FAZLA BUNLARI DERT EDİNMİYORUZ?

Başkan Erdoğan, yeni parti iddiaları ile ilgili "Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu." diye konuştu.

Erdoğan, "Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Onun için bu noktada çok da fazla bunları dert edinmiyoruz. Bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır, dava arkadaşımızdır. Olmayanlar da kendi yollarına gider, biz de yolumuza devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan: "Parti çatısından ayrılıp yeni oluşum içine girenlerin sonunu biliyoruz"