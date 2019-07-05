Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi YouTube kanalından Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ndeki konuşmasından önemli bir kesit paylaşıldı.

Amerika başkanlarının kendisine kiralık bir İHA, SİHA dahi vermediklerini anlatan Erdoğan, kötü komşunun ev sahibi yaptığını, şimdi Türkiye'nin İHA'sını, SİHA'sını da ürettiğini, bunların daha ileri seviyesindekilerin de bir kaç ay içerisinde üretir hale gelineceğini kaydetti.

Başkan Erdoğan'ın resmi YouTube kanalından paylaşıldı: Milli savunma sanayimizle inlerine girdik

Erdoğan, savunma sanayi alanındaki gelişmeleri şöyle anlattı:

"17 yıl önce savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılık oranı neydi, hamdolsun bugün ne? Yani ihtiyacımız olan savunma sanayi ürünlerinin sadece yüzde 20'sini kendimiz üretebiliyorduk, şimdi ise yüzde 70. Biz gerçekten çok büyük engellerle zorluklarla sabotajlarla mücadele ederek savunma sanayinde bu orana ulaştık. Şimdi geriye dönüp baktığımızda şayet bunu başaramamış olsaydık, bugün ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum. Bu terörle mücadelede eğer bu gücümüz olmamış olsaydı Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de Türk uçaklarını, İHA'ları, SİHA'ları kusura bakmayın göremezdik ama şimdi bunların inlerine girdik, inlerine girdikçe şimdi onlar kaçacak delik arıyorlar. Savunma sanayi konusunda halen önümüzde aşmamız gereken pek çok sorun bulunduğunun elbette farkındayız ancak tıpkı milli muharip uçak gibi, tıpkı kimi kritik mühimmatların üretimi gibi, tıpkı motor gibi şu anda karşılaştığımız zorluklar sebebiyle erteleme yoluna gittiğimiz her işin sonradan önümüze çıkardığı maliyetleri de biliyoruz. Bunun için savunma sanayi projelerinde yerliliği ve milliliği yükseltecek projelere daha sıkı sarılacak, daha fazla kaynak aktaracağız."