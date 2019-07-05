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'de 51 düzensiz yakalandı

'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 51 düzensiz yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019 11:21

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi görevi sırasında Bahçeli köyü mevkisindeki arazide bir grubun saklandığını belirledi.

Ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Ezine Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklulara yiyecek ve içecek ikram edildi.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

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Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
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