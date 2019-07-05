HDP ilçe başkanına terör örgütü propagandasından hapis cezası

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Mustafa Kemal Kara ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını ifade ederek, beraatına karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Mustafa Kemal Kara'yı ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla, HDP Kozan İlçe Başkanı Mustafa Kemal Kara hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.