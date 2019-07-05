Kahramanlar sahnede!

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz'un 3. yılında Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde bir ilke daha imza atılacak. Yıldönümü anmaları kapsamında 'O gece' hainlerin ihanetine karşı milletin gösterdiği direniş 'Destanları Kahramanlar Yazar' gösterisi ile yeniden yaşatılacak. Kültür Bakanlığı'nın hazırladığı gösteride ihanete direniş, sahneye yerleştirilecek tank maketiyle canlandırılırken 350 kişilik kadro içinde ihanete dur diyen kahramanlar da yer alacak. Devlet Halk Dansları Topluluğu, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları sanatçılarının yanı sıra gösteride, 60'ı özel harekat polisi olmak üzere 100 polis ile 15 Temmuz gecesini yaşamış olan gaziler, pilotlar, hostesler, itfaiyeciler de sahnede bulunacak. 45 dakika sürmesi planlanan gösterinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan sahneye çıkarak Türk milletinin hain darbe girişimine karşı verdiği mücadeleyi bir kez daha tüm dünyaya anlatacak. ANKARA