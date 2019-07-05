Katiller siyasi baskıyla serbest bırakıldı

1- "Neden Başbağlar Köyünde bu katliam gerçekleşti" sorusuna cevap bulabildiniz mi?

O dönemin hükümeti tarafından bir araştırma inceleme yapılmış olsaydı, nedeni öğrenilmiş olacaklardı. Tespitlerimize göre ise köy boşaltma projesi kapsamında yapılmış bir katliamdı. Başbağlar boşaltılırsa örgüt vadiyi ele geçirecek, "Fırat'ın Doğusu" projeleri gerçek olacaktı



2- Başbağlar katliamı nasıl gerçekleşti?

5 Temmuz 1993'te 100 kişilik terörist grup dört koldan köye baskın düzenliyor. Köyün giriş ve çıkış noktalarını keserek tutuyor, telefon hatları kesiliyor. Namaz kılan cemaati ve evlerden zorla alınan insanları, köy meydanına götürüyorlar. Evler ateşe veriliyor, kadınların ziynet eşyaları talan ediliyor.







3- Bu katliamdan kurtulan oldu mu?

3 erkek yaralı olarak kurtuluyor ve 16 saat yaşam mücadelesi veriyor. 1 kişiyi yanan otomobilin içine atmak istiyorlar. Direnince onu da katlediyorlar. 500 yıllık tarihi 45 dakikada yakıyorlar. Okulumuzu, öğretmen lojmanımızı, 191 hanemizi, camimizi, 4 aracımızı, misafirhanemizi ve tüm tarihimini yakıp yokediyorlar. Toplamda 33 kişi bu katliamda yaşamını yitiriyor.



4- Güvenlik güçleri köye ne zaman ulaştı?

Olaylar 5 Temmuz saat 20:00'da başlamıştı. Güvenlik güçleri ise ertesi gün 10:10'da geldi. Yani tam 14 saat sonra. Halbuki jandarmaya civar köylerden ihbar kaydı ulaşmıştı.

Başbağlar katliamının 26. yılı! Başbağlar'da neler oldu?

5- Katliamı gerçekleştirenlerin kimliklerine ulaşabildiniz mi?

Katliamı gerçekleştiren teröristlere maalesef ulaşılamadı. Yardım ve yataklık yaptığını ve evleri yaktıklarını itiraf eden 10 terörist ele geçirildi. Tunceli Ovacık'a bağlı bize en yakın köylerden 16 terörist yakalandı. Bize ulaşan bilgilere göre aynı gün Erzincan DGM tarafından bazı siyasilerin baskılarıyla serbest bıraktırıldı.



6- Başbağlar Katliamı yargılamalarda gariplik yaşadınız mı?

Başbağlar katliamı hiç suçlusu olmayan bir dava durumda. Başbağlar Katliamını itiraf etmesine sanıklar bile Başbağlar davasından hiç ceza almadı. Bir itirafçı sanık mahkemeye hiç getirilmedi. Katliamı yaşayanlar ile sanıklar hiç yüzleştirilmedi.



7- Başbağlar Katliamı davası nasıl sonuçlandı?

Başbağlar davası 1998'de faili meçhul olarak sonuçlandı. DGM sanıkları akladı, Devlet Denetleme Kurulu araştırmaları boşa çıkarıldı. Medyanın önemli bir kısmı bu katliama ve hukuk skandallarına kayıtsız kaldı.



8- Katliamın aydınlatılmasında dönemin yetkililerinin görevlerini hakkıyla yerine getirildiklerini düşünüyor musunuz?

Katliama müdahale edilemedi. Oysaki askeri helikopterlerle 1 saatte köye gelinebilirdi. 'Bir daha gelmeyin' denilircesine köyümüz tarihten silinmek istendi.



9- Katliamın yaraları sarıldı mı?

Katliamdan 4 gün sonra Kızılay çadır ve battaniye gönderildi. 10 gün sonra bir bakan gelip "onlar sizin komşularınız, affedin" dedi ve gitti! Kadınlar ve çocuklar, yalınayak kızgın ateşler üzerinden yollara düştüler. Psikolojik destek verilmedi.



10- Şu an Başbağlar köyünde hayat devam ediyor mu?

REFAHYOL Hükümeti döneminde kısmi desteklerle köyümüzün inşaasına başlandı. Şu anda 250 hane acıları ile beraber yaşamaya çalışıyor. Devletimizden tek isteğimiz var: Katiller bulunsun.