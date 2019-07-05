Kınalı kuzum bayrağını almaya geldim

Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran (25), İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

Törene katılan şehidin babası Fuat ve annesi Pakize Baran, oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanıp, öptü. Oğlunu asker selamıyla uğurlayan Pakize Baran, "Oğlum, söz verdim arkadaşlarına, ağlamayacağım. Bayrağını teslim almaya geldim. Hadi kalk gidelim, kınalı kuzum" dedi.







Gözyaşı döken şehidin babası Fuat Baran ise Vali Ali Fuat Atik'e, "2 torunum, 2 oğlum var. Bu uğurda can vermeye hazırlar. Vatan sağ olsun, millet sağ olsun, ezanlar susmasın" dedi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın cenazesi buradan memleketine gönderildi. Şehit Baran, binlerce vatandaşın katıldığı törenle memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.



Hakan GÖKKAYA/SABAH

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