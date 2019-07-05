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merkezli 9 ildeki operasyonu

merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda gözaltına alınan 13'ü muvazzaf 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019 09:34
Yalova merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muvazzaf 2 subay, 11 astsubay ve bir emekli astsubaydan oluşan şüpheliler adliyeye getirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 3 Temmuz'da FETÖ'nün TSK içindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi için Yalova, İstanbul, İzmir, Antalya, Zonguldak, Ordu, Tekirdağ, Hatay ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ankesörlü ve kontörlü hatlardan ardışık arandıkları iddia edilen 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Yalova merkezli 9 ildeki FETÖ operasyonu
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