Yavuz Erkut kimdir? İBB Genel Sekereteri Yavuz Erkut nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından İBB Genel Sekreterliği'ne kimin getirileceği merak ediliyordu. Bugün yapılan açıklamaya göre İBB Genel Sekreterliği görevine eski TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut getirildi. Bu gelişme üzerine vatandaşlar Yavuz Erkut'un kim olduğunu, nereli olduğunu ve kaç yaşında olduğunu merak ederek yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Peki İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut kimdir? Nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte detaylar...

İBB GENEL SEKRETERİ YAVUZ ERKUT KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine getirilen Yavuz Erkut'a ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar...