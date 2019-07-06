Afganistan, 5 FETÖ okulunu devretti

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Afgan- Türk Kabil Ariana Erkek Lisesi", "Kabil Kız Lisesi", "Kabil Darul-Ulum Lisesi", "Kabil Uluslararası Bereket Lisesi" ve "Kandahar İlkokulu"nun yönetiminin devralındığı bildirildi. Öte yandan dün yurt genelinde yürütülen FETÖ operasyonlarında Kocaeli'de 8, Osmaniye'de 6 şüpheli gözaltına alındı. Denizli'de 4, Bolu'da 3 FETÖ zanlısı tutuklandı. Bursa Nilüfer'de düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen bir şüpheli yakalandı.