Akıl almaz 3 ölüm

BUGÜN NELER OLDU

Tokat'ta yaşayan Sertaç ve Tuğba Şen çiftinin tek çocukları olan 2 yaşındaki Poyraz Şen, önceki gün akşam saatlerinde, kendisine bakan babaannesi Sevilay Şen (55) mutfakta iş yaparken, tek başına oynamaya başladı. Bir süre sonra balkona çıkan Poyraz, oyununa burada devem etti. Ancak balkonda bulunan taburenin üzerine çıkınca, dengesini kaybederek, 3'üncü kattan beton zemine düştü. Küçük çocuk feci şekilde can verdi.Mısır'dan, bir yıl önce İstanbul'a gelen Mohammed M.(29), önceki gece geç saatlerde eve geldiğinde anahtarı içeride unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine bahçede bulduğu merdivenle apartman boşluğundaki pencereden evine girmek istedi. Ancak merdiven kırılınca dengesini kaybederek beton zemine düştü. Sesi duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Mohammed M.'nin öldüğü belirlendi.Karaman'da, Külhan Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında oturan Bilal Bozkurt (72), önceki gün akşam saatlerinde balkonundayken bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Bozkurt hastanede hayatını kaybetti.