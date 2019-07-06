Balık tutmak isterken boğuldular

BUGÜN NELER OLDU

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaşayan Ramazan Ek (18), 3 arkadaşıyla birlikte, balık tutmak için Kırca köyündeki gölete gitti. Ancak bir süre sonra dengesini kaybederek suya düşen Ek, boğularak hayatını kaybetti. Ankara Kızılcahamam'da da Ömer Karakuş (62) Kedi Gölü'ne giderek, serpme ağ ile balık tutmaya başladı. Ancak bu sırada ağ, gölün dibindeki köklere takıldı. Ağı kurtarmak için suya giren Karakuş, bataklığa saplanınca boğuldu. İstanbul'dan ailesiyle birlikte Batman'daki akrabalarını ziyarete giden 7 yaşındaki Mazlum Yaşar sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Habip Şahin (21) öldü, İzzet Şahin (22) ise yaralandı.