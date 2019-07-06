Bartın’da cinsel istismar şüphelisi yakalandı

Bartın'da 05.07.2019 günü saat 15:30 sıralarında Kemer Köprü mahallesi halk otobüsü duraklarında 17 yaşındaki çocuğa 'gel sana 50 TL vereyim birlikte gezelim eğlenelim' şeklinde teklifte bulunan şüpheliye yaşı küçük çocuğun 'bana neden bu parayı veriyorsun amacın nedir?' diye sorarak yanından uzaklaştığı polise ihbar edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünce şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntüleri incelenip şüphelinin eşgali tespit edildi.

Eşgali belli olan şüpheli şahıs bir gün sonra yani 6 Temmuz günü saat 13:00 sıralarında Bartın şehirlerarası otobüs terminalinde görüldü. Adı A.Ö. olduğu anlaşılan şüpheli yakalandı.

Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde çeşitli suç tiplerinden çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. Kocaeli Gebze'den ise çocuğun cinsel istismarı suçundan firari olduğu belirlendi. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.