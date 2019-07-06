Geri sayım başladı

BUGÜN NELER OLDU

Rusya'dan alınan S 400'ler için Türkiye'ye gelmesine sayılı günler kaldı. Bu ay içinde gelecek iki bataryanın hangi stratejik bölgeye yerleştirileceğine ilişkin çalışmalar sürüyor. Askeri kaynaklar ilk bataryanın Mürted Üssü'ne geçici olarak konuşlandırılmasının planlandığını, ikinci bataryanın ise Doğu veya Güneydoğu Anadolu bölgesinde Suriye ve Irak sınırlarına hakim stratejik bir alana yerleştirilmesinin gündemde olduğunu söylediler. Mürted (Akıncı) Üssü'ne yerleştirilecek ilk bataryayla birlikte Rus askeri uzmanlarının da Türkiye'ye geleceği ve bir süre Türk askerleriyle birlikte sistem üzerinde çalışacakları ve sistemin işleyişiyle ilgili detayları paylaşacakları belirtildi. S 400'lerin alımı kesinleşince TSK mensubu bir grup asker Rusya'da çalışma yapmıştı. ANKARA