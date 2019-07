Gözün arkada kalmasın anne babam bana emanet

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da 7 yıldır kanserle mücadele eden Fikret Zeynep Perens önceki gün yaşamını yitirdi. 7.5 yaşındaki oğlu Çağan Ali'nin taziye ilanına konulan annesine veda şiiri herkesi ağlattı. Tasarımcı Fikret Zeynep Perens (44), 2007'de Yunus Emre Perens ile hayatını birleştirdi. 2012'de oğulları Çağan Ali dünyaya geldi. Çağan 6 aylıkken annesi diş ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda ağzında 6 cm'lik bir tümör olduğunu öğrendi.Damak kanseri teşhisi konulan anne operasyon sonrası 1 yıl konuşamadı. Eşiyle yazarak anlaşan anne evde deri ürünleri tasarlayıp internet üzerinden satış yapıyordu. Bir yandan hastalığıyla savaşırken öte yandan yaşama dört elle sarılan anne kısa sürede yurdışına ihracat yapmaya başladı. Bir yıl sonra protez damak takılan Fikret Zeynep Perens'in hastalığı akciğer, karaciğer ve kemiklere de sıçradı. 50'den fazla doktora giden, 25 kez tedavi süreci geçiren Perens, ABD ve İsrail'de geliştirilen her yeni tedavi yöntemine umut bağladı. Ancak hastalık sinsice ilerlemeye devam ederken acılar da üst üste geldi. Perens oğluna hamileyken babasını akciğer yetmezliğinden kaybetti. 2015'te ablası göğüs kanserinden öldü, 2018'de de annesi organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.SABAH'a konuşan acılı eşi Yunus Emre Perens,"Bir ay önce Alaçatı'ya gitmek istedi. Gittik tatil yaptık, döndük. En çok Çağan'ın karne alışını görmek istedi. Hasta haliyle karne törenine katıldı. Ağırlaşınca hepimizle vedalaştı" dedi.Bahçeşehir Hacı Eyüp Saadet Çarmıklı Camisi'nde dün ailesi ve sevenleri onu son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi. Çağan Ali, annesinin ona aldığı deri çanta, şapka ve kırmızı gözlüğü ile uğurlamak istedi. Çocuk kalbinin masumiyetiyle birlikte babasının yanında safa durdu ve annesinin cenaze namazını kıldı, dualar okudu.Eşi Yunus Emre Perens, "Çok severek evlendik. 13 yıllık evliydik. Çok güçlü bir kadındı. Çocuğumuz için ayakta durmaya çalıştı. Çocuğum bu süreçte çok olgunlaştı. Eşim dünyaya veda etti. Onu cennetine uğurladık. O şiiri de vedalaşırken oğlumla birlikte kendisine okumuştuk. Bana güzel bir çocuk yetiştirdiğimizi, bana destek olacağını bundan dolayı gözünün arkada kalmayacağını söyledi. Son günlerini çok mutlu yaşadığını tüm dostlarının kendisini ziyaret etmesini istediğini söyledi.Herkesi de ziyaret etti" dedi. Kayınbiraderi Yusuf Perens ise, "Çağan çok duygusal bir çocuk. Cenazeye gelirken kırmızı gözlüğünü ve şapkasını takmak istedi. 'Annem onları bana aldı' demiş. Yengem 'Çocuğuma iyi bakın. Eğer ona bir şey olursa rüyalarınıza girerim, mutlaka gelirim' demişti. Kemoterapi almayı sürdürdü ama bir an olsun çocuğunu yalnız bırakmadı. Son nefesini vermeden önce bize emanet etti" diye konuştu.Sevgili AnneSensiz ilk günüm bugün.Babam diyorki, törenim varmış bugün.Geçiş töreniSensizliğe, olgunluğa, adamlığa,Ergenliğe, gençliğe ve hayata geçiş.Öğrettiğin gibi, en güzel elbiselerimi giyipgideceğim.Sessiz öğretilerin, hep kulaklarımda çınlayacak.Sonsuz gülüşün, her aklıma geldiğindekalbimi ısıtacak.Ve tek bildiğim artık fazladan oksijeneihtiyacın olmayacak.Gözün arkada kalmasın anne, babamı damerak etme, ben varım artık çünkü.Ben oldum anne, yavrun oldum, bitanenoldum, gururun oldum.Bugün tam oldum.Sen öldün ve ben oldum anne.Doğduğum günden beri, yanımda olmakiçin o amansız hastalıkla savaşan annemSen benim hayatımın kahramanımsın.Yedime yetmiş sığdırttın anne.İyiki seni tanımışım, iyiki annem olmuşsun.Hoşçakal annem, hoşçakal.Çağan Ali ve Yunus Emre Prens