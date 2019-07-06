Güvenpark saldırısının kritik isimleri yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

TERÖR örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheliden 5'i Ankara ve Şanlıurfa'da gözaltına alındı. Zanlıların örgüte eleman kazandırdıkları ve Güvenpark saldırısının failleriyle irtibatlı oldukları öne sürüldü. Zanlılara ait adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor. Mart 2016'da Ankara Kızılay'daki Güvenpark'taki otobüs duraklarına yakın mesafede meydana gelen bombalı araba saldırısında 2'si saldırgan 38 kişi hayatını kaybetmiş, 125 kişi yaralanmıştı. ANKARA