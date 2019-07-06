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'a Pençe Harekatı: 61 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB: 'ın kuzeyindeki bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda toplam 61 ’lı terörist etkisiz hale getirilirken, 110 Mayın/EYP ve 151 mağara/sığınak da imha edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 16:29
Hakurk'a Pençe Harekatı: 61 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'ya ait mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcılar tespit edilerek teker teker imha ediliyor.

Harekatta bugüne kadar 61 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, imha edilen mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) sayısı da 110 oldu. Terör örgütünün kullandığı toplam 151 mağara ve sığınak da içindeki mühimmat ve yaşam malzemeleri ile imha edildi.

Ayrıca PKK'lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda,18 AK-47 piyade tüfeği, 11 bin 958 AK-47 mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar, 1 Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 4 bin 364 Bixi mühimmatı, 24 el bombası, 3 bin 362 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildi.

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Hakurk'a Pençe Harekatı: 61 terörist etkisiz hale getirildi!
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