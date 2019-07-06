HDP’li belediye yine şehit yakınlarını işten attı

BUGÜN NELER OLDU

HDP'Lİ Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 Mart'taki seçimlerden bu yana 11'i şehit yakını 300'e yakın işçinin iş akdinin sona erdirildiği öne sürüldü. Ahmet Türk'ün Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra işçi kıyımlarının başladığı dikkat çekerken, 2 gün önce de aralarında şehit yakınının da bulunduğu 6 işçinin "29" koduyla işten atıldığı için işsizlik maaşı hak kazanamadığı ve tazminat talep edemediği belirtildi. Şehit yakını Şeyhdavut Gökoğlu, "Ahmet Türk kendi yakınlarını getirerek personel sorumlusu yapıyor. Şehit yakınlarının ya yerlerini değiştiriyorlar ya da hakaret ve iftiralarla işten çıkartıyorlar" dedi. Gökoğlu'nun ağabeyi, 25 yıl önceki terör saldırısında gazi olan, Hamza Bey Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gökoğlu da HDP döneminde köylerine hizmet yapılmadığını söyledi.