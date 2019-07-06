Kandil ve Hakurk’a hava harekâtı

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Irak'ta, teröristlerin temizlenmesi amacıyla 27 Mayıs'ta 20 bin askerin katılımıyla başlatılan "Pençe Harekâtı" devam ediyor. Özel eğitimli komandoların Kandil'e ilerleyişi devam ederken, İnsansı Hava Araçları (İHA) tarafından yapılan keşif uçuşlarının ardından Kuzey Irak'a hava harekâtı gerçekleştirildi. Düzenlenen hava harekâtında, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan silah mevzii, barınak ve sığınaklar imha edildi.Siirt'in Pervari İlçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca yola daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcıyla askeri araca saldırı gerçekleştirildi. Patlamada, araçtaki askerlerden 2'si, hafif bir şekilde yaralandı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Öte yandan Bingöl'ün Yayladere kırsalında PKK'ya ait 3 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.