Meclis’i açık tutarak darbecilerin planlarını bozduk

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün darbe girişiminde ana hedeflerden biri TBMM oldu. Darbe girişimini öğrenen milletvekilleri Meclis'e koştu, Genel Kurul'u açtı ve tüm ülkeye mesaj verdi. Toplantı devam ederken TBMM, FETÖ'cü pilotlar tarafından F-16'lar ile bombalandı. TBMM'de o gecenin tanıklarından TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş o anları SABAH'a anlattı:Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın eşi arayıp "Fahri'yi askerler götürdü" deyince bunun bir darbe girişimi olduğunu anladım. Meclis'e geldiğimde 30 civarı eski ve mevcut milletvekili oradaydı. Arka arkaya bombalar patlamaya başladı. O gece 5-6 kez Başbakan, 3-5 kez de emniyet genel müdürü ile telefonda görüştüm. AK Partili Aydın Ünal ile birlikte tüm partilerin katılımı ile okunan darbe karşıtı bildiriyi kaleme aldık. Osmanlı döneminde yaşanan zındık hareketler oldu. 15 Temmuz da bir zındık hareketidir. Dinde olmayan bir din anlayışı ile ülkenin tüm kaynakları dışarı transfer edildi. Devleti çökertmek için alçak bir yola başvuruldu.Darbe girişimi haberini alır almaz Çankaya Köşkü'ne gittim. Orada bulunan bazı genel başkan yardımcılarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve diğer arkadaşlarla birlikte durum değerlendirmesi yaptık. Mecliste olmamız gerektiğine karar verdik. Meclis'in Çankaya kapısının yakınlarında tanklar vardı. Dikmen kapısı yakınlarında ise çatışmaların yaşandığı bilgisi geldi. Uçaklar alçak uçuş yapıyordu. Şiddetli çatışma sesleri duyuluyordu. Meclis Başkanı İsmail Kahraman büyük bir cesaret göstererek Genel Kurulu açtı. Meclis Genel kurulunda aHaber'den halkımıza seslendim. Darbenin ihanet şebekesi tarafından yapılmaya çalışıldığını ve püskürtülmesinin an meselesi olduğunu söyledim. Darbecilerin Meclis'i açık olduklarını gördükten sonra bombaladı. Çünkü meclisin açık olması milletimize moral olmakla birlikte, milli irade temsilcilerinin hala iş başında olduğu mesajını verdi. Bu esnada sağ taraftan gelen alçak uçuş yapan uçağın gürültüsünü duyduk ve oradan bir bomba atıldı, bu bomba Meclis'in köşesine geldi. İçeri toz duman doldu. İçeride vatandaşlar da vardı, hiç kimse 'Meclis'i terk edelim' düşüncesine kapılmadı. Hangi partiden olursa olsun hiçbir arkadaşımızın gözünde korku görmedim, hepsi kararlılık içerisindeydi. Herkes çelik gibi bir irade ve duruş sergiledi. Tanklarla Meclis'e girilmeye çalışıldı.Milletimizin mücadelesi ile birlikte bu darbe püskürtüldü. Siyaset kurumu dimdik durdu. Kararlı duruş, darbecileri endişeye sevketti. Amaçlarına ulaşamadan teslim alındılar. O gece darbeciler Meclisin açılacağını tahmin etmemişlerdi. Oysa hepimiz Gazi Meclis'e sahip çıktık.Cemil Çiçek "Meclis'in içinde 800 askerden oluşan bir koruma taburu vardı. Eğer taburu (2011'de) Meclis'in dışına çıkarmasaydık o gece ne meclise girmek ne de mecliste darbecilere karşı duruş sergilemek mümkün olabilirdi. Bunu tarihe not düşmek için söylüyorum" dedi.