Örtülü ambargo uygulayanlar anlayacak

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:Türk Silahlı Kuvvetleri milletimiz tarafından peygamber ocağı olarak tarif edilir. İşte bu sebeple içindeki ayrık otları, dikenler, aslan postuna bürünmüş çakallar titizlikle ayıklanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hep sahip çıkılır, bu ocak hep el üstünde tutulur. Türkiye'nin gücünün milletiyle ordumuzun arasındaki bu sarsılmaz bağdan kaynaklandığını görenler, gayet bilinçli bir şekilde saldırılarını aynı noktaya yoğunlaştırmışlardır. Tuzakların hepsi milletimizi sindirmeyi, devletimizi çökertmeyi ordumuzu etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de herhangi cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet etmemesi için yeni eğitim sistemini geliştirerek sürdürmekte kararlıyız. Milletimiz ile ordumuz arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz.Bölücü terör örgütünün 35 yıldır ülkemizi hedef alan saldırılarına gizli açık destek verenler Suriye'de daha büyük bir tezgah kurmanın peşine düştüler. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı, şimdi biz İHA'mızı, SİHA'mızı da üretiyoruz, şimdi onların çok daha kalitelisini de birkaç ay içerisinde üretir hale geleceğiz. Ülkemize, savunma sanayiyle ilgili neredeyse her alanda örtülü veya açık ambargo uygulayanlar, bu işin aslında yürek işi, cesaret işi, azim işi, çaba işi olduğunu elbette birgün anlayacaklar. Ama o gün geldiğinde, biz artık kimseye ihtiyaç duymayacağımız noktaya gelmiş olacağımız için, ne yaptıklarının, ne dediklerinin bir önemi kalmayacak.Türkiye'nin son dönemde gündeminde olan önemli bir kısmının da savunma ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Mesela S-400 tartışması, F-35'lerin teslimatı, Doğu Akdeniz ve Libya'daki son gelişmelerdir. Uluslararası alanda dostlarımızın haklarını savundukça savunma sanayinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz. İhtiyacımız olan savunma sanayi ürünlerinin sadece yüzde 20'sini kendimiz üretiyorduk, şimdi ise yüzde 70. Çok büyük engel, zorluk ve sabotajlarla mücadele ederek savunma sanayinde bu orana ulaştık. Şayet bunu başaramasaydık bugün ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum. Cudi, Gabar, Tendürek, Kandil'de Türk uçaklarını, İHA'larını, SİHA'larını göremezdik. Şimdi bunların inlerine girdik, kaçacak delik arıyorlar.15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır. Bize düşen İstiklal Marşı'mızın mesajlarını zihniyle, kalbiyle anlamış nesiller yetiştirmektir. Ne zaman bölgemizde kritik gelişmeler yaşansa, ülkemiz içinde milletimizi kendi arasında bölmeye ordumuzu yıpratmaya yönelik hadiselere şahit oluruz. Çeyrek asır önce Temmuz ayında yoğunlaşan gerçekten ibret verici nice olaya şahit olduk. Bölücü örgüt karakollarımıza, ilçe ve il merkezimize saldırmaya başladı. Bingöl'de 33 silahsız askerimiz şehit edildi. Sivas'ta 33 misafir ve 2 otel görevlisinin yanarak öldüğü olaylar yaşandı. Başbağlar'da 33 vatandaşımız teröristler tarafından alçakça katledildi, şehit edildi. İçeride istediklerini alamayanlar bu sefer Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de farklı bir operasyona yöneldiler. Suriye'de daha büyük bir tezgah kurmanın başına düştüler. Gezi, çukur eylemleri, FETÖ'nün ihanet girişimleri bu büyük fotoğrafın parçasıdır.Savaş ve yol açtığı acılar, kayıplar, yıkımlar asla istenmeyen ama kaçınılmaz hâle geldiğinde de mutlaka hazır olunması gereken bir gerçektir. Biz, dünyanın en güçlü ordularını, en büyük devletlerini kurmuş bir milletiz. Bunun için de tarihimizin her döneminde savaşa hazır olmanın önemini çok iyi biliyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' ifadesi de bu bakımdan çok önemlidir. Teknik, taktik ve stratejik üstünlüğü sağlamadan, barıştan söz etmek suya ya da havaya yazı yazmak gibidir.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilkini önceki gün gerçekleştirdiği milletvekilleriyle buluşmalarının ikincisini bugün İstanbul'da yapacak. İstanbul milletvekilleriyle bir araya gelecek olan Erdoğan, milletvekillerinin görüş ve önerilerini alacak. Erdoğan'ın milletvekilleriyle toplantısında 23 Haziran seçim sonuçları da masaya yatırılacak. 8-9 Temmuz'da Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi'ne katılmak için Bosna Hersek'e gidecek olan Erdoğan, önümüzdeki hafta da milletvekilleriyle gruplar halinde toplantılarını sürdürecek. ANKARA