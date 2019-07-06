Son dakika af haberleri: Af yasası Meclis'te ne zaman görüşülecek? Ceza indirimi nasıl olacak, kimleri kapsayacak? (Son durum)

Af yasası kapsamında son dakika haberleri, cezaevlerinde bulunan yüz binlerce mahkumun ve ailelerinin birinci dereceden takip ettiği konu durumunda. Gündemin olduğu kadar, TBMM'nin de önemli konularından birisi olarak öne çıkan ceza infaz yasa teklifi hakkında Başkan Erdoğan'dan son derece önemli açıklamalar yapılmıştı. Konuyla ilgili çalışmaların Adalet Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü açıklayan Erdoğan, son durum detaylarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu açıklamanın hemen akabinde ise, '2019 Yeni af yasası nasıl olacak ve Meclis'te ne zaman görüşülecek?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor.

2019 AF YASASI ÇIKTI MI? CEZA İNDİRİMİ KİMLERİ KAPSIYOR? İŞTE SON DURUM

Yeni af yasası kapsamında infaz sürelerinin düşürülmesi beklenirken, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlarda da ceza arttırımı olacak. Haberimizin detaylarından, af yasası kapsamında son dakika gelişmelerine ulaşabilir, merak ettiğiniz bilgilere rahatlıkla öğrenebilirsiniz.