TBMM Güvenlik Yönetmeliği’ne düzenleme

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanlık Divanı, TBMM Güvenlik Yönetmeliği'nde değişiklik yapan taslağı kabul etti. Buna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması genişletildi. Gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalışacak personel ve amirler hakkında yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, Devlet Memurları Kanunu kapsamında ilk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacak personel hakkında yaptırılacak. Sözleşmeli personel hakkında ise arşiv araştırması olacak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, kurum içi ve kurum dışından ilk kez başkan yardımcısı ve üstü unvanlara atananlar hakkında da yaptırılacak. Kabul edilen taslakta, Meclis Şeref Kapısı girişlerine ilişkin madde düzenleme yapıldı. Buna göre, kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Meclis'e girişlerinde artık Şeref Kapısı'nı kullanamayacak.