Terör örgütü YPG/PKK'ya ait füze ve patlayıcılar ele geçirildi
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde terör örgütü YPG/PKK'a ait füze ve patlayıcılar bulundu.
Giriş Tarihi: 6.7.2019 14:27Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 14:44
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye sınırına 10 kilometre uzaklıkta yer alan Çobanbey'in Ra'il köyündeki yerel güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç ilçesi tarafından gelen kamyonu şüphe üzerine durdu.