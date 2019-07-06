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Terör örgütü YPG/'ya ait füze ve patlayıcılar ele geçirildi

'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde Özgür Suriye 'na () bağlı güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde terör örgütü YPG/'a ait füze ve patlayıcılar bulundu.

Giriş Tarihi: 6.7.2019 14:27 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 14:44
Terör örgütü YPG/PKK'ya ait füze ve patlayıcılar ele geçirildi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye sınırına 10 kilometre uzaklıkta yer alan Çobanbey'in Ra'il köyündeki yerel güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/'nın işgalindeki Münbiç ilçesi tarafından gelen kamyonu şüphe üzerine durdu.

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Terör örgütü YPG/PKK'ya ait füze ve patlayıcılar ele geçirildi
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