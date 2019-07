Türkiye'ye 5,7 ile tarihi küçülme yaşattılar! Milletin 60 milyar dolarını bankalarda hortumlatan CHP'li...

Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 2001 krizinin en bilindik isimlerinden biri Kemal Derviş'ti. O dönem IMF tarafından yapılan baskı ile Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olan Kemal Derviş, yanına çok güvendiği bir ismi de aldı. Uluslararası güçler tarafından Türkiye ekonomisini tasfiye göreviyle koltuğa getirilen Kemal Derviş'in bütün faaliyetlerinde sağ kolu olarak CHP'nin şu anki sözcüsü Faik Öztrak da bulundu. Öztrak, ABD'nin Truva atı olan Kemal Derviş ile birlikte Hazine'deki bütün milliyetçi ve muhafazakar bürokratlara kıyım uygulayan ekipte yer aldı.

SÖZDE EKONOMİ ANALİZLERİYLE GÜNDEME GELMEYE ÇALIŞIYOR

En büyük ekonomik buhranlardan biri olan 2001 krizinin önemli isimlerinden olan Öztrak, şimdilerde ise yaptığı sözde ekonomik analizler ile gündeme gelmeye çalışıyor. Sözde kriz şakşakçılığı yaparak algı operasyonu yapan Öztrak'ın CHP içerisindeki gücünü nereden aldığı ise tartışma konusu oldu.

Türkiye'nin kaynaklarının hortumlandığı dönemin baş aktörü Faik Öztrak bugün de CHP'nin yalan ve iftiralarla dolu siyasetinin son dönemlerde kamera önündeki yüzü...

9 YILDA HERKES DEĞİŞTİ BİR O KALDI

CHP'de 9 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminde koltuğunu koruyan tek MYK üyesi olması ile dikkat çeken Öztrak'ın adı, parti içerisindeki tartışmalarda günden güne daha çok konuşulur oldu. Liste savaşlarından etkilenmeyen ve yerini koruyan Öztrak'ın "gücünü nereden aldığı" sorgulanmaya başlandı.

ÖZTRAK'IN KEMAL DERVİŞ İLE BAĞLANTISI NE?

2001'de dönemin başbakanı olan Bülent Ecevit'in Kemal Derviş için, "En büyük pişmanlıklarımdan birisidir. O şeytani hesaplar içerisindeydi!" demesi hafızalardaki yerini korurken, Derviş kendi projesini devam ettirmek için o dönem yerine Faik Öztrak'ı önermişti. IMF projesi olan Derviş tarafından Hazine Müsteşarlığı'na atanan Öztrak 2002 yılında CHP'den milletvekili seçildi. Arkasında büyük bir enkaz bırakarak 2002 yılında görevden ayrılan Derviş, yerine geçecek kişinin mutlaka Öztrak olması gerektiğini savunmuştu.

IMF'Yİ TÜRK SİYASETİNE HAKİM HALE GETİRMEYE ÇALIŞTI

Kemal Derviş ile birlikte IMF'yi Türk siyasetine hakim hale getirme projesinin aktörlerinden biri olan Öztrak, o dönem IMF'nin isteği ile sözde reformları topluma dayatmaya başladı. Türkiye'nin zor dönemlerden o geçtiği günlerde vergilere yüksek zamlar, önlenemeyen enflasyon ile halkı bezdiren isimlerin başında geldi.

ÖZTRAK DÖNEMİ HORTUMLANAN PARA 60 MİLYAR DOLAR

Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin bugün köşesinde, Türkiye'de ekonomi ve siyasetin bankacılık sistemi üzerinden yeniden dizayn edildiği 28 Şubat sürecinde Öztrak'ın dönemin BBDK Başkan Yardımcısı olarak milletin 60 milyar dolarının bankalarda hortumlanmasında imzası olduğuna dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

İşte Takvim Yazarı Zafer Şahin'in yazısının tamamı...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'de ekonomi ve siyasetin bankacılık sistemi üzerinden yeniden dizayn edildiği 28 Şubat sürecinde BBDK Başkan Yardımcısıydı. Milletin 60 milyar dolarının bankalarda hortumlandığı, gecelik faizlerin 7 bin 500'leri bulduğu o krizin sorumlularından biri olmasına rağmen gizli bir el tarafından ödüllendirildi. ABD'nin haciz memuru Kemal Derviş'in sağ kolu olarak Hazine Müsteşarlığı görevine getirildi.

Derviş-Öztrak ikilisinin içirdiği acı reçetenin faturası emekçiler, memurlar ve çiftçilere ödetildi.

Milyonlarca insan işini kaybetti.

İflaslar ve intihar vakaları patladı.

Türkiye 5,7 ile tarihi küçülme yaşadı.

O karanlık dönemin baş aktörlerinden Öztrak şimdilerde eline kağıdı, kalemi almış yoksulluk edebiyatı yapıyor. Efendim neymiş;

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurul üyelerine yüzde 40 zam yapılmış! Oysa emekliye yüzde 6 zam verilmiş. Burada adalet yokmuş!

Bir sosyal medya yalanı üzerinden solculuk yapan Öztrak, devletten hem milletvekili, hem de emekli parlamenter maaşı olarak her ay 30 bin liranın üzerinde para alıyor.

Popülizmle şirin görünmeye çalıştığı bir SSK emeklisinden 7-8 kat fazla emekli maaşı var. Eleştirdiği kurul üyesi Bülent Arınç'a gelince. Vekil olmadığı için devletten sadece emekli maaşı alıyor. Üstelik kurul üyesi olarak alacağı maaşın tamamını burs ve yardım olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacağını açıkladı. Arınç'ın açıklaması yeterli olur mu bilmem.

Ancak taze solcu Öztrak'a CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan bazı atamaları hatırlatmak şart. Madem kendisi bu ballı maaş ve sosyal adalet konularına merak sarmış, bir faydamız dokunsun.

Varan 1: CHP lideri Kılıçdaoğlu'nun baş danışmanı Rasim Bölücek, belediyenin Metropol İmar A.Ş'nde yönetim kurulu üyeliğine atandı. Ne iş yapar bu Metropol A.Ş?

Yol, köprü, konut, altyapı vs. Peki Bölücek'in eğitimi ne? Tıp doktorluğu ve metin yazarlığı!

Varan 2: CHP Ankara eski İl Başkanı Adnan Keskin. O da Metropol A.Ş. yönetim kurulu üyeliğine atandı. Yemek firması sahibi ve organizasyon işleriyle uğraşır!

Varan 3: Özgür Karakoç. CHP Genel Merkez Binası'nın idare müdürü. Partinin maaşlı adamı.

CHP'nin etkili adamı Haluk Koç'a yakınlığıyla tanınıyor. O artık belediyenin Halk Ekmek şirketinde yönetim kurulu üyesi.

Varan 4: Aşur Cem Tağluk.

Kartvizitinde 'işadamı' yazıyor. O da CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun en yakınındaki isimlerden. Mansur Yavaş tarafından Halk Ekmek'e yönetim kurulu üyesi olarak atandı.

Bu 4 isim her ay belediyeden 12-15 bin lira arasında maaş alacak.

Mevcut işlerine de devam edecekler.

Sadece karar defterine imza atıp, ballı maaşlarının hesaplarına aktarılmasını bekleyecekler.

Öztrak, iktidarın yanlışlarını tabi ki eleştirecek. İşçinin, memurun, emeklinin hakkını tabi ki koruyacak.

Ama tutarlı bir görüntü vermek ve inandırıcı olmak için önce dönüp kendi partisine bakacak.

Camdan evi olanın başkasına taş atarken iki kere düşünmesi gerektiğini unutmayacak.