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kimdir? Genel Sekereteri Yavuz Erkut nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

23 Haziran tarihinde yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimlerinin ardından yeni Genel Sekreteri'nin kim olacağı merak ediliyordu. İBB'den gelen açıklamaya göre eski TÜPRAŞ CEO'su , yeni genel sekreter olarak atandı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Yavuz Erkut kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır sorularıyla Google arama motorunda yoğun olarak araştırıyor. Peki Yavuz Erkut kimdir? nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 6.7.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 10:07
Yavuz Erkut kimdir? İBB Genel Sekereteri Yavuz Erkut nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Genel Sekreterliği'ne kimin getirileceği merak ediliyordu. Bugün yapılan açıklamaya göre İBB Genel Sekreterliği görevine eski TÜPRAŞ Genel Müdürü getirildi. Bu gelişme üzerine vatandaşlar Yavuz Erkut'un kim olduğunu, nereli olduğunu ve kaç yaşında olduğunu merak ederek yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Peki İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut kimdir? Nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte detaylar...

İBB GENEL SEKRETERİ YAVUZ ERKUT KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine getirilen Yavuz Erkut'a ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar...

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Yavuz Erkut kimdir? İBB Genel Sekereteri Yavuz Erkut nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...
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