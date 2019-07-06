Yeni otomobil fiyatları ne kadar oldu? 2019 ÖTV indirimi sonrası güncel araba fiyatları listesi yayınlandı!

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimini uzatma süresi 30 Haziran 2019'da sona erdi. ÖTV teşviği olan 15 puanlık indirimin kalkmasıyla birlikte fiyatlarda güncellendi. Bu teşvikten yararlanamayan ve sıfır araç almayı düşünen vatandaşlar yeni otomobil fiyatları listesini araştırmaya başladı. İşte Volkswagen, Citroen, Toyota, Fiat, Renault, Peugeot, Opel Corsa, Ford ve diğer tüm marka otomobillerin güncel fiyatları!

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

30 Haziran 2019'da sona eren ÖTV indiriminin ardından araba fiyatları listesi güncelledi.

İşte liste liste yeni araç fiyatları;