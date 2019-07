200 kişilik ekip arıyor

Trabzon'da 8 kişinin yaşamını yitirdiği 2 kişinin kaybolduğu, 7 konut, bir iş yeri, bir depo, bir okul ve bir kamu binasının yıkıldığı, 11 konut ve 3 iş yerinin ağır, 11 konutun da hafif hasar gördüğü sel felaketinin yaraları sarılıyor. Ayrıca devlet, sel sonrası zarar gören ve yakınlarını kaybeden 30 aileye acil olarak 450 bin lira destek gönderildi. Hala kayıp olan 16 yaşındaki Cengiz Cevahir ve 39 yaşındaki Mahmut Köseoğlu'nu çalışmaları da 200 kişilik ekiple devam ediyor. Kayıplardan 39 yaşındaki bakkal Mahmut Köseoğlu'nun babası Yakup Köseoğlu (76) ile ağabeyi Mustafa Köseoğlu (51) ve yeğeni İsmet Köseoğlu (30), umutla arama çalışmalarını izliyor.







'AKLIN BİZDE KALMASIN BABA'

SABAH'a konuşan Yakup Köseoğlu, "Olaydan 2 gün önce oğlumla bakkalda oturup çay içtik. Ardından ben Akçadere'deki yayla evimize gittim. O gün aşırı yağmur yağmaya başlayınca oğlumu telefonla arayıp, 'çok yağıyor orada durmayın' dedim. O'da bana, 'baba burada belediye ve DSİ işçileri çalışıyor. Birlikte bakkalın içindeyiz. Onlara yemek hazırladım, çay demledim, beraber bakkalın içindeyiz, yemek yiyeceğiz, aklın bizde kalmasın' cevabını verdi. Bir kaç saat sonra selin bakkalı ve etrafındaki her şeyi alıp götürdüğünü, oğlumun da kaybolduğunu öğrendim. Allahtan gelen bir olay. Devletimiz seferber oldu ve 18 gündür oğlumu bulmak için çalışıyor. Maddi ve manevi hiçbir şeyi de esirgemiyor. Bulunması için her gün dua ediyorum. Oğlum bulunsun, bir mezarı olsun, bu bize yeter" dedi.







'EN AZINDAN MEZARI OLSUN'

Ağabeyi Mustafa Köseoğlu ise "Kardeşim o gün orada yol çalışması yapan işçilerle yemek hazırlamış, çay demlemiş. Yağmur şiddetlerince aradım. 'Sorun yok' dedi. Sonrasında gelen sel, kardeşimi ve bakkaldakileri alıp götürdü. İnşallah kardeşimde bulunacak ve bir mezarı olacak. Tek isteğimiz bu" dedi. Yeğeni İsmail Köseoğlu da, "Bakkalımız dededen babaya ve çocuklarla devam eden bir işletmeydi. Eskiden beri kapının önünde, çay demlenir, yoldan her geçenler uğrayıp parasız içerdi. Mahmut amcam da herkese çay ikram eder, yedirir içirir uğurlardı. O günde orada çalışan işçilere yemek verirken sele kapıldı" dedi. Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ise "Devletimiz sel felaketinde zarar görenlere her türlü desteği veriyor. Kayıp 2 vatandaşımızı arama çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah yakın zamanda ulaşacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU