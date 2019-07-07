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5 terörist etkisiz hale getirildi

Giriş Tarihi: 7.7.2019
5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri vuruldu, en az PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Diğer taraftan Hatay Amanoslar'da yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İki ayrı operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.
Halen devam eden Pençe Harekâtı'nda da bilanço netleşti. 27 Mayıs tarihinde başlayan harekâtta şimdiye kadar toplam 61 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İmha edilen mayın/EYP sayısı da 110 oldu. Terör örgütünün kullandığı toplam 151 mağara ve sığınak da içerisindeki mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.
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5 terörist etkisiz hale getirildi
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