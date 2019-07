Anne, üç şehit evlat ve bir büyük destan

BUGÜN NELER OLDU

Mehmet (61), Lütfi (63) ve Hakan Gülşen (43) kardeşler 15 Temmuz'da Külliye'de hainlerin bombasıyla şehit düştü. 93 yaşındaki anne Muzzaffer Gülşen o günden bu yana günde sadece iki saat uyuyabildiğini, o anda da çocuklarını rüyasında gördüğünü söylüyor. Şehit annesi yaşadığı derin acı nedeniyle işitme yetisini kaybetmiş. Kanlı gecede üç evladını uğurladığı pencerede hala onların dönüşünü beklediğini söyleyen yaşlı kadın, hissettiklerini SABAH'a anlattı:İki oğlum, iki kızım vardı. Yeğenim Lütfi 4 yaşında yetim kaldı. Kimsesi kalmayınca onu da aldım, diğer oğullarımla birlikte oğlum olarak büyüttüm. Ona analık ettim, kızımla evlendirip, yuvasını kurdum. O gece oğullarım 'ana biz gidiyoruz, darbe oluyormuş, onlara demokrasi dersi vermemiz gerek' diyerek evden çıktılar. Peşlerinden seslendim, 'sizin çocuklarınız ne olacak oğul, ben 90 yaşımı geçtim, bana kim bakacak' deyince, 'ana bizim çocuklarımız yetim kalmazsa bu ülkede yüzlerce çocuk yetim kalacak, ocak sönecek. Sen bizi vatan sevgisiyle büyüttün, gün bugün, şehit olmaya gidiyoruz hakkını helal et' dediler. Sırtlarında bayraklarla kapıdan çıktıklarını gördüm en son, sonra evime üç tabut geldi.Çocuklarımdan iki yıl önce eşimi elim bir kazada kaybetmiştim, şimdi onlar... Benim evimden birden üç tabut çıktı. Yetimimi, bağrımda büyüttüklerimi aldı hainler ama hiç keşke gitmeselerdi demedim. Acıdan kulaklarım durdu, rüyamda bile onları görüp, ağlayarak uyanıyorum. Ancak vatan selamette. Bizim ailenin erkekleri şehit ama biz Anadolu kadınıyız, emanetleri vatan için şimdi biz güçlü durup, o karanlık geceyi anlatıyoruz. Çocuklarımız yetim kaldı ama bu vatanın nice çocukları babası ve anası kurtuldu. Şimdi üç oğlumun emaneti vatan bana emanet.Bağrından üç ateş yükselen, günde iki saat uyku dışında her an şehitlerinin koku ve yasını tutan yaşlı yürekli bir anayım. Külliye'de atılan bombada yan yana şehit düşmüşler. Onların üçünü bir arada büyüttüm, aynı oyunları oynatıp, aynı elbiseleri giydirdim. Yan yana da şehit düştüler. Her gün mezarlarına gidiyorum, gitmezsem nefes alamıyorum. Söz vermişlerdi, bana bakacaklar, beni toprağa vereceklerdi ama ben onları toprağa verdim.Şehit Lütfi Gülşen'in eşi Menzule Gülşen (63), ise şunları söyledi: Eşim o gün banyo yaptı, bayramda aldığı elbiseleri giydi. 'Çok abarttın, yemeğe mi gideceğiz' dedim. 'Yok içimden geldi' dedi. Sonra TV'de Başkan Erdoğan'ın çağrısını gördük. Üçü arabaya atladı gidecekler, genç bir çocuk 'ağabey beni de alın' demiş, 'sen gençsin ,biz şehit olmaya gidiyoruz, biz ölürsek vatan size emanet' demişler. Hakan ise sırtına bayrak sarıp gitmiş, vurulduğunda da bayram omzundaydı, adli tıpta bile çıkaramamışlar, kesmişler bayrağı. O gece bir karanlık çöktü evimize, güneş o gün battı ancak vatan sağ, düşman derdest edildi. Hiç gitmeselerdi demedik, üç aile yıkıldı ama vatan kurtuldu.