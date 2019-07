Baba hasretini ayıcığa sıktığı parfümüyle gideriyor

15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin bombaladığı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı tamamlandı. Binanın açılışı 15 Temmuz'da yapılacak.

Darbecilerin o gece Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önünde tank ve tomaların arasında şehit ettiği Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın eşi Emine Bursa yeni emniyet binasının vatana millete hayırlı olmasını diledi. Kanlı darbe girişiminin üçüncü yılında şehit eşi SABAH'la duygularını paylaştı.



ALLAH'A HAVALE EDİYORUM

Şehit emniyet emiri Cüneyt Bursa'nın eşi Emine Bursa sözlerine 'Yeni bina yapılmış bu çok güzel bir haber fakat ben emniyetin yanına dahi gidemiyorum. Eşimin şehit edilmesinden sonra o yoldan ve yolun yakınından bile geçemedim" diyerek başladı.







AKŞAMLARI BEKLİYORUM

Emine Bursa "Aradan 3 yıl geçti ama o anlar daha dün gibi aklımızda, içimizde Cüneyt her an çıkıp gelecekmiş hissi var. Akşam olmasın istiyorum her akşam oturup gelmesini bekliyoruz. Çocuklarımın Babalar Günü'nde karne gününde bayramlarda boynu bükük kalıyor. Evlatlarımın boynunu bükük bırakan biricik eşimi elimizden alan vatanımıza göz diken hainlerin en ağır cezaları almalarını istiyorum hainleri Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.







15 Temmuz'un yaklaşmasıyla kızı Ceylin Bursa'nın da babasına olan özleminin kat be kat arttığını ifade eden Bursa, "Ceylin babasının aldığı ayıcığa parfümünü sıkıp uyuyor. Kokusuyla eşyalarıyla avunmaya çalışıyoruz. Acı zamanla geçer diyorlardı ama geçmiyor sadece acıyla yaşamayı öğreniyoruz, ateş düştüğü yeri yakıyor. Ne kızım Ceylin ne de ben emniyetin yanına bile gidemiyoruz. Gitsem nasıl bir tepki veririm onu bile bilmiyorum. Yeni emniyet binası vatana millete hayırlı olsun Rabbim bir daha bu ülkeye 15 Temmuz yaşatmasın" dedi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne gelen darbecilere ait zırhlı araçların barikat kuran TOMA'ları iterek yol kenarına çekmeye çalışan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa, darbecilere ait zırhlıların ittiği TOMA araçlarının arasında kalarak şehit oldu.

