Başkan Erdoğan’dan Marmara buluşması

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda partisinin milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla ile ayrı ayrı bir araya geldi. Milletvekilleriyle yapılan toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. AK Parti geleneği olarak bu toplantıların yapıldığını belirten Çelik, toplantıya Marmara Bölgesi'ndeki 9 ilin milletvekillerinin katıldığını söyledi.Çelik, "Kış dönemi çalışmaları biterken milletvekillerimizle bir araya gelip daha küçük gruplar halinde geçmişte yaptığımız gibi bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Çarşamba ve perşembe son grupları yaparak tüm milletvekillerimizle görüşeceğiz. Sonbahara doğru Kızılcahamam kampımızı gerçekleştireceğiz. Toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz dönemle ilgili, seçim konuları ile ilgili iç politika ve dış politika ile ilgili kısa bir değerlendirme yapıyor, soruları yanıtlıyor. Milletvekillerimiz de illeri ile ilgili, iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerini paylaşıyorlar" dedi. Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti: "Son grup toplantısında sayın Cumhurbaşkanımız bu sistemin birinci yılında ölçülmesi ile ilgili olarak talimat verdiklerini söyledi. Bunu muhalefet partileri sanki Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin kendisi gözden geçiriliyormuş gibi algılıyor. Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokraside çeşitli noktalarda uyum sorunu var ise bu tespit edilecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp bunun bir röntgeni çekilecek. Önemli olan sistemin hızlı ilerlemesi. İlk iktidara geldiğimizde de önümüze bir karne koymuştuk. 'Şu işleri şu zaman gerçekleştireceğiz' diye. Sistemin birinci yılına geldiğimiz çeşitli noktalarda tıkanıklık, yavaş işleyen noktalar varsa bunlara müdahale ile ilgili çalışma yapılacak. Sistem tartışmasının rejim tartışmasıyla ilgisi yoktur. Milletin onay verdiği bir değişikliğe herkesin saygı durması gerekir." Başkan Erdoğan daha sonra İstanbul'daki AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi. 2 saat 15 dakika süren toplantının ardından Erdoğan, İl Başkanlığı önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara da oyuncak dağıttı.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin S-400 konusundaki eleştirilerine yanıt verdi. Çelik, şöyle konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlettir. Dışarıdaki yorumları muhalefet partileri içeriye tercüme ederek, orijinal bir fikir gibi sunuyor. Biz dışarıda bir basın yayın organında okuduğumuz, bize iyi niyetli görünmeyen bir takım tavsiyelerin bir müddet sonra gerçekmiş gibi kabul edilip muhalefet tarafından bir eleştiriye dönüştürüldüğünü düşünüyoruz. Türkiye'nin ciddi bir şekilde güvenlik ile ilgili herhangi bir açığının olmaması gerekir. Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi milli güvenliğimizin gereğidir. Türkiye bu sistemi almışsa bunu kullanacaktır. Bunun parasını ödemişse kullanacaktır. Suriye ve Irak kaynaklı tehditler, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler bunu gerektiriyor. Batı müttefiklerimizin de şuna dikkat etmesi gerekir. Türkiye'nin sınırları aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO'nun sınırlarıdır. Türkiye sınırlarının korunması demek aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO sınırlarının da korunması demektir. Bu müttefiklerimizin bize destek vermesi gereken bir konudur. Yer konusu değerlendiriliyor. Değerlendirme yapıldıktan sonra Türkiye'nin ihtiyacını maksimum şekilde karşılayacak biçimde konuşlandırılacaktır."