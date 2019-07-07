FETÖ operasyonları: 33 tutuklama 4 gözaltı

İstanbul:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı 29 şirkete yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında şirket ortakları ve yöneticilerinin de bulunduğu 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İzmir:
FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü ve kontörlü telefonlardan arandıkları belirlenen, muvazzaf, emekli ve ihraç edilmiş 10 rütbeli asker tutuklandı.
Yalova:
FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü ve kontörlü telefonlardan arandıkları belirlenen muvazzaf, emekli ve ihraç edilmiş 9 astsubay tutuklandı.
Balıkesir:
Manisa'da yargılandığı davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan bir hükümlü, yakalandığı Bandırma ilçesinde tutuklandı. Nazilli'deki bir soruşturmada aranan ve örgüt evlerinde kaldığı belirlenen bir resepsiyonist yakalandı.
Eskişehir:
Daha önce polis akademisinden ihraç edilen ve Ankara'daki bir soruşturmada aranan gözaltına alındı.
Sakarya:
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ'nün 'Askeri mahrem yapılanması' kapsamında 2 astsubayı gözaltına aldı.