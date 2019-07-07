FETÖ operasyonları: 33 tutuklama 4 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı 29 şirkete yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında şirket ortakları ve yöneticilerinin de bulunduğu 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü ve kontörlü telefonlardan arandıkları belirlenen, muvazzaf, emekli ve ihraç edilmiş 10 rütbeli asker tutuklandı.FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü ve kontörlü telefonlardan arandıkları belirlenen muvazzaf, emekli ve ihraç edilmiş 9 astsubay tutuklandı.Manisa'da yargılandığı davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan bir hükümlü, yakalandığı Bandırma ilçesinde tutuklandı. Nazilli'deki bir soruşturmada aranan ve örgüt evlerinde kaldığı belirlenen bir resepsiyonist yakalandı.Daha önce polis akademisinden ihraç edilen ve Ankara'daki bir soruşturmada aranan gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ'nün 'Askeri mahrem yapılanması' kapsamında 2 astsubayı gözaltına aldı.