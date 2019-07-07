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operasyonları: 33 tutuklama 4 gözaltı

RIDVAN UYSAL
RIDVAN UYSAL ÖZGÜR YILDIZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019
FETÖ operasyonları: 33 tutuklama 4 gözaltı
İstanbul: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kayyum atanan Kaynak Holding'e bağlı 29 şirkete yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında şirket ortakları ve yöneticilerinin de bulunduğu 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İzmir: FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü ve kontörlü telefonlardan arandıkları belirlenen, muvazzaf, emekli ve ihraç edilmiş 10 rütbeli asker tutuklandı.
Yalova: FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü ve kontörlü telefonlardan arandıkları belirlenen muvazzaf, emekli ve ihraç edilmiş 9 astsubay tutuklandı.
Balıkesir: Manisa'da yargılandığı davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan bir hükümlü, yakalandığı Bandırma ilçesinde tutuklandı. Nazilli'deki bir soruşturmada aranan ve örgüt evlerinde kaldığı belirlenen bir resepsiyonist yakalandı.
Eskişehir: Daha önce polis akademisinden ihraç edilen ve Ankara'daki bir soruşturmada aranan gözaltına alındı.
Sakarya: İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ'nün 'Askeri mahrem yapılanması' kapsamında 2 astsubayı gözaltına aldı.
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FETÖ operasyonları: 33 tutuklama 4 gözaltı
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