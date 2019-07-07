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'dan açıklaması

, Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği döneminde belediyenin borçlanmadığını belirterek yalan, iftira ve isnatlar içeren haber ve yorumlarla ilgili olarak hukuki işlem başlatılacağını açıkladı. Vali Yerlikaya, o dönem ile ilgili olarak " Meclisi mayıs ve haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 17:10
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB açıklaması

Yerlikaya, İBB Başkanlığına vekalet ettiği dönemle ilgili basın yayın organlarından çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

"İBB KESİNLİKLE BORÇLANMADI"

Bazı basın yayın kuruluşlarında şahsıyla ilgili yayınlanan haberleri yalan ve iftira olarak niteleyen Yerlikaya, "Şahsımı hedef alan yalan ve iftira haberler nedeniyle açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı. İBB Meclisi mayıs ve haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır. (Kredi borçları, personel giderleri, hak ediş ödemeleri vb.)" ifadelerini kullandı.

İBB’ye ait araçların Sakarya’da olduğu iddiası yalan çıktı

"SAYIŞTAY TARAFINDAN DENETLENMEKTEDİR"

Gerekli hukuksal yollara başvuracağını dile getiren Yerlikaya şunları kaydetti:

"İBB hizmetlerinin sürdürülebilmesi için çeşitli istihdam modelleriyle ihtiyacı gerekli görülen personel alınmıştır. (Örnek: Her yıl 4 aylığına geçici olarak İBB Plajlarında istihdam edilen 883 adet cankurtaran, temizlik ve güvenlik personeli vb. gibi) İBB'nin bütün harcama ve işlemleri bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl ve bundan sonra da Sayıştay tarafından düzenli olarak denetlenmektedir, denetlenecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından açıklama zorunluluğu gerektiren, yalan, iftira ve isnatlar içeren haber ve yorumlarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde hukuksal yollara başvurulacaktır."

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB açıklaması
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