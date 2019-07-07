Sistem ve kadroya ince ayar

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, seçimler sonrasında yapacağı değerlendirmelere göre nasıl bir adım atacağının mesajını verdi. Bu kapsamda önümüzdeki üç ay içinde parti yönetimi ve kabinede değişiklik yapılması, bazı il başkanlarının görevden alınması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan ve 31 Mart ile 23 Haziran seçimlerinin değerlendirildiği MYK toplantısında Başkan Erdoğan, önümüzdeki haftalarda atacağı adımların ipuçlarını da verdi. Erdoğan'ın kurmaylarına, " Bazı tasarruflarımız olacak. Buna herkesin saygı duymasını ve alacağımız kararlara herkesin uymasını bekliyorum" dediği öğrenildi. Erdoğan'ın bu sözleri ile birlikte AK Parti kulislerinde bu tasarrufların neler olabileceği konuşulmaya başlandı. Erdoğan'ın bazı il başkanlarını görevden alıp, parti ve kabinede bazı değişiklikler yapabileceği kaydediliyor. Erdoğan'ın 15 Temmuz'dan sonra kısa bir tatil yapması ve bunların çerçevesini belirlemesi bekleniyor. AK Parti kulislerinde değişikliklerin en erken iki-üç hafta en geç de üç ay içinde yapılacağı üzerinde duruluyor. AK Parti kulislerinde konuşulan bir başka konu ise olağanüstü kongrenin toplanıp parti yönetiminin baştan sona yenilenmesi. Ancak bunun hayata geçme olasılığı oldukça düşük görünüyor. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık uygulamasına bakarak daha iyi işlemesi için çalışma yapılabileceğini belirtmişti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Fuat Oktay başkanlığındaki komisyonun bir çalışma yapması, MHP'nin de görüşlerini alması bekleniyor.