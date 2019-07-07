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Son dakika haberi: Meclis'te ne zaman görüşülecek? 2019 nasıl olacak, kimleri kapsayacak? (Son durum burada)

Gündemin ve Meclis'in alt başlıklarından birisi olarak öne çıkan kapsamında son dakika haberleri oldukça yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz aylar içerisinde Başkan Erdoğan'dan ceza infaz yasası olarak bilinen konu hakkında önemli açıklamalar yapılmış ve düzenlemenin Meclis'e geleceği açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından ise, af bekleyen yüz binlerce vatandaş ve aileleri, konuya yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu bağlamda da, '2019 Genel af yasası ve Meclis'te ne zaman görüşülecek ve yürürlüğe girecek?' sorusu Google üzerinde yanıtı en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Yeni af yasası neticesinde, ceza infaz süreleri düşerken açık cezaevlerine geçişler daha kısa sürede içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, af yasası çıktı mı ve kimleri kapsıyor? Son durum bilgilerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 7.7.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 10:01
Son dakika haberi: Af yasası Meclis'te ne zaman görüşülecek? 2019 Ceza indirimi nasıl olacak, kimleri kapsayacak? (Son durum burada)

kapsamında son dakika haberleri, cezaevlerinde bulunan yüz binlerce mahkumun ve ailelerinin birinci dereceden takip ettiği konu durumunda. Gündemin olduğu kadar, TBMM'nin de önemli konularından birisi olarak öne çıkan ceza infaz yasa teklifi hakkında Başkan Erdoğan'dan son derece önemli açıklamalar yapılmıştı. Konuyla ilgili çalışmaların Adalet Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü açıklayan Erdoğan, son durum detaylarını kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu açıklamanın hemen akabinde ise, '2019 Yeni af yasası nasıl olacak ve Meclis'te ne zaman görüşülecek?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor.

2019 AF YASASI ÇIKTI MI? CEZA İNDİRİMİ KİMLERİ KAPSIYOR? İŞTE SON DURUM

Yeni af yasası kapsamında infaz sürelerinin düşürülmesi beklenirken, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlarda da ceza arttırımı olacak. Haberimizin detaylarından, af yasası kapsamında son dakika gelişmelerine ulaşabilir, merak ettiğiniz bilgilere rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

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Son dakika haberi: Af yasası Meclis'te ne zaman görüşülecek? 2019 Ceza indirimi nasıl olacak, kimleri kapsayacak? (Son durum burada)
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