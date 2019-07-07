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’daki kriptolar ankesör soruşturmasıyla çözüldü

Giriş Tarihi: 7.7.2019
TSK’daki kriptolar ankesör soruşturmasıyla çözüldü
FETÖ'nün TSK içindeki "mahrem yapılanması"nda yer alan muvazzaf askerler, yurt genelinde yürütülen "ankesör" soruşturmalarıyla açığa çıkarılıyor. Soruşturmalar kapsamında 800 operasyonda gözaltına alınan 11 bin 640 kişiden şimdiye kadar 4 bin 375'i tutuklandı. Yılbaşından itibaren düzenlenen ankesör operasyonlarında ise TSK'ye sızdığı tespit edilen örgüt üyesi 797 şüpheli yakalandı. Örgüt hiyerarşisinde mahrem imam olarak anılan kişilerle ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurduğu tespit edilen eski astsubay Dursun Enli'ye verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası ilk hüküm olarak öne çıktı.
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TSK’daki kriptolar ankesör soruşturmasıyla çözüldü
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